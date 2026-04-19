La Juventus ha vinto 2-0 contro il Bologna all'Allianz Stadium, consolidando la sua posizione in classifica e avvicinandosi alla qualificazione in Champions League. La squadra di Spalletti ha controllato la partita senza grandi difficoltà, portando a casa i tre punti utili per mantenere il secondo posto. Il Como, attualmente quinto, si trova a cinque punti di distanza.

TORINO (ITALPRESS) – Una Juventus dominante supera senza patemi l'ostacolo Bologna. All'Allianz Stadium il 2-0 finale avvicina sensibilmente i ragazzi di Spalletti alla qualificazione in Champions League (il Como quinto dista ora cinque punti). La serata dei padroni di casa è già in discesa dopo due minuti, grazie al gol di David, poi nel secondo tempo il subentrato Thuram chiude la pratica. Prima del fischio d'inizio il pubblico bianconero ha ricordato con commozione l'ex portiere Alexander Menninger (alla Juve dal 2008 al 2012), scomparso in settimana a seguito di un incidente stradale. Sul prato dello Stadium, Bonucci, Buffon, Chiellini, Marchisio e Chimenti hanno portato dei fiori e la maglia dell'ex compagno sotto la curva.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bologna battuto 2-0, pass Champions più vicino per la Juve

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