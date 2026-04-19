Bollate malfunzionamento della batteria | la bici elettrica prende fuoco

Lunedì sera a Bollate si è verificato un incidente con una bicicletta elettrica che ha preso fuoco, probabilmente a causa di un malfunzionamento della batteria. La bicicletta era legata a un palo quando ha iniziato a bruciare, causando momenti di preoccupazione tra i residenti presenti nella zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

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