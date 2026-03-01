La batteria della bici elettrica prende fuoco | scoppia l' incendio nel garage del condominio

Un incendio si è sviluppato nel garage di un condominio quando la batteria di una bici elettrica ha preso fuoco improvvisamente. Le fiamme hanno causato danni all’interno dello spazio comune e hanno generato grande allarme tra i residenti. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

La batteria di una bici elettrica prende improvvisamente fuoco nel garage comune, causando danni e grande paura all'interno di un condominio. L'episodio sarebbe avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, intorno all'una, nel complesso gestito da Casa Universaal in via Maceri.