Nella zona tra Petilia Policastro e Cotronei, le forze dell’ordine hanno effettuato un’operazione con 39 posti di blocco, finalizzata al controllo del territorio. L’intervento, coordinato dal Questore Renato Panvino, ha portato a numerose sanzioni. L’azione ha coinvolto diverse forze di polizia ed è stata mirata a rafforzare la presenza sul territorio e a contrastare eventuali irregolarità.

Le forze dell’ordine hanno sferrato un colpo decisivo al controllo del territorio tra Petilia Policastro e Cotronei con un massiccio intervento interforze coordinato dal Questore Renato Panvino. L’operazione, inserita nel più ampio piano ‘Ndrangheta, ha portato a controlli capillari su esercizi commerciali, veicoli e persone, evidenziando diverse criticità amministrative e sanzioni pesanti. Il bilancio operativo tra controlli stradali e verifiche commerciali. L’azione coordinata ha la partecipazione attiva di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto. Le pattuglie si sono concentrate non solo nei centri abitati, ma anche lungo le principali vie di comunicazione, dove sono stati allestiti 39 posti di blocco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz tra Petilia e Cotronei: 39 posti di blocco e sanzioni pesanti

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