Nel pomeriggio al Maradona, la Lazio ha ottenuto una vittoria contro i campioni d'Italia. La squadra ha segnato con Cancellieri e Basic, portando a casa la quarta vittoria di fila in trasferta contro questa avversaria. L'incontro si è concluso con un risultato sorprendente, considerato anche il contesto e la stagione delle due formazioni.

Tanto bella quanto inattesa. La Lazio si ritrova in un caldo pomeriggio al Maradona e batte per la quarta volta di seguito i campioni d'Italia in casa loro. Conte scivola a -12 dall'Inter, consegna il tricolore alla squadra di Chivu e ora deve guardarsi le spalle per conquistare un posto in Champions. L'ultima a passare a Napoli che, da allora, aveva conquistato 19 vittorie e 7 pareggi, era stata proprio la Lazio con la rete di Isaksen nel finale (495 giorni fa, 4 dicembre 2024). Sarri può sorridere, gol di Cancellieri e Basic, rigore parato da Milinkovic-Savic a Zaccagni, dominio totale su una Napoli troppo modesto per essere vero. Prestazione mostruosa dei biancocelesti che si sono rialzati dopo il ko di Firenze.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Blitz Lazio a Napoli: segnano Cancellieri e Basic

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