Nel match tra Napoli e Lazio, terminato con il risultato di 0-2, sono stati Cancellieri e Basic a segnare le reti decisive per la squadra ospite. La partita si è conclusa con il Napoli che ha subito una sconfitta casalinga dopo quasi un anno e mezzo, precisamente 496 giorni dall’ultima sconfitta in casa contro la stessa squadra. La sfida si è svolta sotto un cielo che lasciava intravedere il sole ancora al fischio finale.

Notte fonda, pur con il sole che faceva ancora capolino sul Maradona al fischio finale. Il Napoli torna a cadere anche al Maradona, lo fa 496 giorni dopo l'ultima volta, sempre con la Lazio a Fuorigrotta. Caduto anche il tabù dello stadio di casa, uno dei pochi sorrisi conservati in questa lunga e altalenante stagione, ma soprattutto il ko torna a tenere la porta aperta per il secondo posto in attesa che si completi il turno. Un primo tempo, come accade spesso, che lascia poco onore al Napoli. Una squadra spenta e chiusa in sé stessa, incapace di produrre mai realmente una azione vera per fare male all'avversario. Infatti è la Lazio a passare in vantaggio con una azione in pieno stile Sarri e la rete di Cancellieri a sorprendere tutti.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli-Lazio 0-2, Cancellieri e Basic affondano Conte

LAZIO NAPOLI 0-2 | Divario tecnico abissale

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