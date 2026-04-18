Diretta gol Serie A LIVE | Cancellieri e Basic colpaccio Lazio a Napoli

Da calcionews24.com 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 33esima giornata di Serie A, si sono disputate diverse partite con risultati che hanno contribuito alla classifica del campionato. Tra gli incontri più discussi, la trasferta del Lazio a Napoli, conclusa con una vittoria importante grazie ai gol di Cancellieri e Basic. La diretta ha seguito da vicino le azioni, con sintesi, tabellino, moviola e aggiornamenti continui sui momenti salienti delle partite.

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CHE IMBARAZZO:LAZIO e MASSA veramente POCA ROBA - LIVE REACTION LAZIO NAPOLI 0-2

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