Diretta gol Serie A LIVE | Cancellieri e Basic colpaccio Lazio a Napoli

Nella 33esima giornata di Serie A, si sono disputate diverse partite con risultati che hanno contribuito alla classifica del campionato. Tra gli incontri più discussi, la trasferta del Lazio a Napoli, conclusa con una vittoria importante grazie ai gol di Cancellieri e Basic. La diretta ha seguito da vicino le azioni, con sintesi, tabellino, moviola e aggiornamenti continui sui momenti salienti delle partite.

Calciomercato Lazio, clamoroso retroscena per i biancocelesti! Lotito aveva in pugno Olise: tutti i dettagli Tonali svela: «Dopo la mia squalifica ho cambiato tutto con i social media, anche il mio modo di vivere fuori dal campo. Sul mercato.» Calciomercato Juve: piano Bernardo Silva attivato! Presentato il progetto per convincerlo a trasferirsi a Torino, spicca l’ingaggio fuori parametri Infortunio Pellegrino: attaccante trasportato in ospedale dopo Udinese Parma. Le sue condizioni e la ricostruzione di quanto successo Parma, Cuesta dopo la vittoria contro l’Udinese: «Salvezza non ancora raggiunta ma siamo orgogliosi. Elphege ci ha aiutato a vincere, alle critiche rispondo così» Napoli, parla Conte nel pre partita: «Il discorso del secondo posto: è il primo dei perdenti.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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CHE IMBARAZZO:LAZIO e MASSA veramente POCA ROBA - LIVE REACTION LAZIO NAPOLI 0-2

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