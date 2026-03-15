La strada di Como da cui continuano a scendere detriti | Ogni volta che piove siamo punto e a capo

A Como, via Santa Marta continua a essere interessata dal deposito di detriti che si verificano ogni volta che piove intensamente. Gli abitanti e i passanti si trovano a dover fare i conti con questa situazione quando le condizioni meteorologiche sono avverse. La strada rimane soggetta a questa problematica nonostante gli interventi già effettuati. Le piogge forti di questi giorni hanno riacceso le preoccupazioni sulla sicurezza e sulla stabilità della zona.

Segnalazione da via Santa Marta dopo le piogge di questi giorni. Non è la prima volta: nel 2020 crollò un muro e nel 2025 una frana travolse anche un’auto Tornano a scendere detriti lungo via Santa Marta a Como, soprattutto quando il maltempo colpisce la città con piogge intense come quelle di questi giorni. Non si tratta purtroppo di un problema nuovo. La prima volta che se ne parlò fu il 15 maggio 2020, quando all’alba – intorno alle 5.30 – un muro crollò improvvisamente proprio in via Santa Marta, riversando detriti sulla strada. In quell’occasione si parlò di uno smottamento del terreno dalla collina soprastante, probabilmente provocato dalle piogge eccezionali di quella notte. 🔗 Leggi su Quicomo.it Articoli correlati Leggi anche: Da Santa Barbara all'Ellera, piove e l'acqua dei rubinetti diventa torbida: "Ogni volta la stessa storia" Gaza, gli sfollati nelle tende al freddo: "Ogni volta che piove si allaga e crolla tutto"Nei campi profughi di Gaza gli sfollati palestinesi sono costretti a vivere in strutture improvvisate, che si allagano al primo acquazzone e al... Una selezione di notizie su La strada di Como da cui continuano a... Temi più discussi: Como-Roma al Sinigaglia: strade chiuse e divieti di sosta già da sabato; Salva la bretella di Camerlata, il Comune di Como non dovrà smantellare la strada; È Francesco Roncoroni, trentenne di Como, la vittima dell’incidente stradale a San Domenico; Chiusura Sp13. Ecco i punti scelti per i movieri. Salva la bretella di Camerlata, il Comune di Como non dovrà smantellare la stradaLa bretella di Camerlata non dovrà essere smantellata e continuerà ad essere una strada pubblica. Il Consiglio di Stato ha accolto le ragioni espresse in ... espansionetv.it Civiglio, l’odissea di un quartiere che rivuole la sua stradaA quasi due anni dalla frana, i residenti, pur vedendo gli operai al lavoro e gli interventi in corso, chiedono a Palazzo Cernezzi di sapere quando potrà essere ripristinato il senso unico alternato e ... laprovinciadicomo.it Chi inciderà di più tra Lucas Da Cunha e Cristante Il faccia a faccia di Como-Roma è sul nostro sito https://www.romanews.eu/como-roma-da-cunha-cristante-faccia-a-faccia/ E tu su chi punteresti #asroma #romanewseu #facetoface #Dacunha #seriea facebook Il progetto del Como è incarnato alla perfezione da Cesc Fàbregas, ma inevitabilmente un giorno le strade del club e dell’allenatore spagnolo si separeranno. Quando succederà, secondo il presidente Marwin Suwarso, dovrà essere lo stesso Fabregas a sceg x.com