Bitcoin | i miner abbandonano il mining per l’IA rischi per la rete

Negli ultimi mesi, molti operatori del settore del mining di Bitcoin hanno deciso di interrompere le attività legate alla creazione di nuove monete per dedicarsi allo sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale. Questa tendenza sta modificando significativamente l’assetto della rete, che vede un calo nel numero di miners attivi. La scelta di abbandonare il mining tradizionale per l’IA sta attirando l’attenzione di esperti e regolatori sulle possibili conseguenze per la sicurezza e la stabilità del sistema.

Il settore del mining di Bitcoin sta affrontando una trasformazione strutturale senza precedenti, con i principali attori del mercato che deviano massicciamente verso l’intelligenza artificiale. Questa manovra strategica, che vede le società quotate ridimensionare drasticamente le proprie aspettative di ricavi derivanti dalle criptovalute, solleva interrogativi critici sulla stabilità della rete e sulle dinamiche di prezzo del BTC nel lungo periodo. Secondo quanto rilevato da Edwards, fondatore del fondo Capriole Investments, la transizione verso servizi legati all’IA non è solo un trend isolato, ma un movimento coordinato che coinvolge ogni grande impresa di mining pubblicamente quotata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bitcoin: i miner abbandonano il mining per l’IA, rischi per la rete NEW Solo Bitcoin Miner! 12.5TH/s mining BTC #shorts #bitcoin #tech Notizie correlate Leggi anche: Bitcoin, anatomia di un crollo. La crisi di liquidità e il ruolo di Trump, balene, Etf e miner Warsh a capo della Fed. Si alle criptovalute: “Il Bitcoin è come l’oro”. E scommette sull’IA per tagliare i tassiWashington, 31 gennaio 2026 – Trump ha scelto come nuovo presidente della Fed un falco anti-inflazione.