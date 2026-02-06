Roma, 6 febbraio 2026 – Il prezzo di Bitcoin è sceso del 47% in quattro mesi. Il crollo riflette le promesse politiche non mantenute e l’incapacità dell’asset di generare liquidità reale. Bitcoin, che voleva essere un’alternativa alla finanza tradizionale, ora fa parte della macchina finanziaria globale, con tutte le sue complicazioni. La crisi si è aggravata tra crisi di liquidità, l’influenza di Trump, le balene e le nuove regole sugli ETF e i miner.

Roma, 6 febbraio 2026 – Il prezzo non mente. Il crollo fatto registrare in quattro mesi da Bitcoin (-47%) racconta una storia precisa: quella delle promesse politiche che non si sono tradotte in flussi reali e di un asset che, nel frattempo, è diventato parte integrante della macchina finanziaria globale di cui voleva essere un'alternativa. Nell'ottobre del 2025 il Bitcoin aveva toccato il suo massimo storico (126mila dollari), sospinto da un mix di entusiasmo politico, aspettative regolatorie e dall'idea che gli Stati Uniti avrebbero creato una Riserva Strategica di Bitcoin attiva. Oggi, quella narrativa si è scontrata con la realtà dei fatti.

© Quotidiano.net - Bitcoin, anatomia di un crollo. La crisi di liquidità e il ruolo di Trump, balene, Etf e miner

