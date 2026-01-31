Warsh a capo della Fed Si alle criptovalute | Il Bitcoin è come l’oro E scommette sull’IA per tagliare i tassi

La Federal Reserve ha scelto Warsh come nuovo presidente, impostando una linea dura contro l’inflazione. Intanto, Warsh si mostra favorevole alle criptovalute e definisce il Bitcoin “come l’oro”. Scommette anche sull’intelligenza artificiale per ridurre i tassi d’interesse. La decisione ha già suscitato reazioni nel mercato e tra gli analisti.

Washington, 31 gennaio 2026 – Trump ha scelto come nuovo presidente della Fed un falco anti-inflazione. Potrebbe sembrare un paradosso, ma solo per chi non conosce bene Kevin Warsh. Nato nel 1970 a Albany (New York), laureato con lode a Stanford, Warsh – che prenderà il posto di Jerome Powell quando riceverò il via libera del Senato – ha iniziato la carriera in Morgan Stanley. Nel 2006, a soli 35 anni, è stato il più giovane a entrare nel board della Fed (il suo è quindi un ritorno) e ha gestito in prima linea la crisi finanziaria del 2008. I mercati si aspettavano un fedelissimo del tycoon, pronto a stampare moneta come se non ci fosse un domani per compiacere i desideri di tassi bassi della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Kevin Warsh, l’ex falco che Trump vuole alla Fed per tagliare i tassi, torna al centro delle polemiche.

