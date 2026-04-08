Morgan Stanley lancia l’ETF Bitcoin | commissioni shock per battere
Mercoledì 8 aprile, una delle principali banche statunitensi lancerà un ETF dedicato a Bitcoin, offrendo agli investitori un nuovo modo di accedere alla criptovaluta. Si tratta del primo prodotto di questo tipo da parte di un istituto di rilievo nel settore bancario americano. L’ETF sarà uno strumento di tipo spot, consentendo di acquistare direttamente Bitcoin attraverso il mercato finanziario tradizionale. La banca ha annunciato anche una strategia di commissioni particolarmente competitive.
Morgan Stanley debutterà mercoledì 8 aprile con il lancio di un ETF spot su Bitcoin, diventando l’istituto bancario statunitense di primo piano a introdurre questo strumento finanziario. L’operazione avviene attraverso l’emissione del fondo MSBT, che sarà scambiato presso il New York Stock Exchange. L’ingresso di questa realtà finanziaria da 1,9 trilioni di dollari nel mercato dei digital asset avviene a oltre due anni dalla prima autorizzazione concessa dalla Securities and Exchange Commission nel gennaio 2024. Il nuovo prodotto si distingue per una strategia di prezzo aggressiva, con una commissione annuale fissata a 14 punti base. La guerra dei costi e il posizionamento strategico di MSBT. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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