Venerdì 17 aprile, il prezzo di Bitcoin ha raggiunto circa 77.500 dollari, toccando il livello più alto degli ultimi dieci mesi. Nonostante questa crescita, i dati on-chain mostrano che gli investitori privati non manifestano entusiasmo, con una marcata assenza di acquisti e segnali di fiducia nel mercato delle criptovalute. La salita del valore si verifica in un contesto di pessimismo diffuso tra gli operatori del settore.

Il valore di Bitcoin ha registrato un’impennata significativa toccando la quota di circa 77.500 dollari venerdì 17 aprile, segnando il punto più alto degli ultimi dieci mesi, nonostante i dati on-chain rivelino una marcata assenza di entusiasmo tra gli investitori privati. La criptovaluta principale ha mostrato una forza rinnovata nell’ultima settimana, beneficiando dei miglioramenti osservati nelle condizioni del conflitto in Medio Oriente. Questo movimento ha portato il prezzo a oscillare intorno ai 77.381 dollari nelle ultime 24 ore, con un incremento del 3% rispetto alla giornata precedente. Tuttavia, dietro questa corsa verso nuovi massimi decennali, si nasconde un paradosso psicologico: mentre i grafici puntano verso l’alto, il sentimento del mercato rimane ai minimi storici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bitcoin a 77.500$: il rally sfida il pessimismo degli investitori

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