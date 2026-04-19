Bisceglie spari in una discoteca | muore un 43enne ritenuto vicino ad un clan mafioso

Nella notte, in una discoteca di Bisceglie, si sono verificati alcuni spari che hanno portato alla morte di un uomo di 43 anni. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo. Le Forze dell’Ordine stanno indagando sull’accaduto, cercando di ricostruire i dettagli dell’episodio e di identificare eventuali responsabilità. Non sono ancora state fornite altre informazioni sulle circostanze dell’incidente.

Nelle prime ore di oggi, domenica 19 aprile, la discoteca Divine Club di Bisceglie è stata teatro di una sparatoria mortale che ha causato il panico tra i numerosi presenti. La vittima è Filippo Scavo, 43enne residente a Carbonara di Bari e ritenuto un esponente di spicco del clan mafioso Strisciuglio. L'uomo è stato raggiunto da un colpo di pistola alla base del collo intorno alle 3:55; nonostante il tempestivo trasporto in ospedale, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso a causa di un arresto cardiaco irreversibile. Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri del comando provinciale di Trani, l'omicidio sarebbe scaturito da una lite tra due gruppi contrapposti, forse legata al controllo dello spaccio di droga o a vecchi rancori.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bisceglie, spari in una discoteca: muore un 43enne ritenuto vicino ad un clan mafioso Notizie correlate Bisceglie, spari in una discoteca: muore un 43enneÈ morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola all’interno della discoteca Divinae Follie a Bisceglie. Spari nella notte in una discoteca di Bisceglie: muore 43enne per un colpo al colloUn 43enne è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola in discoteca a Bisceglie. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Bisceglie, spari in una discoteca: muore un 43enne; Bisceglie, spari in discoteca: morto in ospedale 43enne; Bisceglie, lite in discoteca: il 42enne barese Filippo Scavo ucciso da un colpo di pistola L'ipotesi del regolamento di conti; Spari in una discoteca a Bisceglie in Puglia, un morto. Bisceglie, spari in una discoteca: muore un 43enne ritenuto vicino ad un clan mafiosoL'uomo è morto in ospedale dove è stato trasportato d'urgenza. Al vaglio delle Forze dell'Ordine l'ipotesi di un regolamento di conti ... msn.com Bisceglie, spari in discoteca: morto in ospedale 43enneL'uomo è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola nella discoteca Divinae Follie di Bisceglie. Trasportato in ospedale già in arresto cardiaco, sono risultati inutili i tentativi di ... tg24.sky.it Gli istanti immediatamente successivi agli spari che hanno ucciso il 42enne barese mentre si trovava al Divinae Club di Bisceglie. Fuggifuggi delle auto in strada e dal parcheggio. L’ambulanza intervenuta sul posto resta bloccata nel traffico. - facebook.com facebook Filippo Scavo, 43 anni di Bari, è morto nella notte tra sabato 18 aprile e domenica 19 nella discoteca Divinae Follie di Bisceglie, a Bisceglie, dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di pistola alle spalle. #rep x.com