Bisceglie | sparatoria morto 43enne Nella notte

Nella notte, presso la discoteca “Divine follie” a Bisceglie, si è verificata una sparatoria che ha causato il decesso di un uomo di 43 anni. Dopo l’accaduto, si è subito verificato panico tra i presenti. L’uomo, raggiunto dai colpi, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è deceduto poco dopo il suo arrivo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’episodio.