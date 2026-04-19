Bisceglie | sparatoria morto 43enne Nella notte

Da noinotizie.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, presso la discoteca “Divine follie” a Bisceglie, si è verificata una sparatoria che ha causato il decesso di un uomo di 43 anni. Dopo l’accaduto, si è subito verificato panico tra i presenti. L’uomo, raggiunto dai colpi, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è deceduto poco dopo il suo arrivo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’episodio.

In discoteca, la “Divine follie” di Bisceglie, dopo l’accaduto si è scatenato il panico. Nell’area, in piena notte, sparatoria: colpito un 43enne, verosimilmente avventore che, trasportato all’ospedale, è morto poco dopo l’arrivo. Indagano i carabinieri. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it

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