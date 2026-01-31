Dramma ad Eboli | 43enne trovato morto nella sua abitazione

Da salernotoday.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La scena si è svolta ieri sera nel rione Paterno di Eboli, dove un uomo di 43 anni è stato trovato morto nella sua casa. La polizia è arrivata sul posto e sta cercando di capire cosa sia successo. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per fare luce sulla vicenda.

Dramma ad Eboli, nel rione Paterno, ieri sera. Un 43enne è stato trovato senza vita nella sua abitazione. A lanciare l'allarme, i familiari: inutili, purtroppo, i tentativi di salvarlo da parte dei soccorsi del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Accertamenti in corso, dunque, sulla dinamica del dramma. Non è escluso un gesto volontario. Dolore nel quartiere. Incidente fatale a Cologna: Dario a bordo del suo scooter finisce contro un palo e muore, il cordoglio del sindaco di Pellezzano .🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Eboli Dramma

Omicidio a Eboli: 35enne trovato senza vita nella sua abitazione

Tragedia della solitudine ad Ozzano Taro: 75enne trovato morto nella sua abitazione

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Eboli Dramma

Argomenti discussi: Dramma ad Eboli: 43enne trovato morto nella sua abitazione; Dramma ad Eboli, 43enne trovato senza vita; Crimini e delitti: bullismo e cyberbullismo, un fenomeno allarmante e in crescita.

dramma ad eboli 43enneEboli, guida ubriaco tra i runner: denunciato 43enneMomenti di paura in viale delle Olimpiadi ad Eboli, dove un uomo alla guida della propria auto ha sfrecciato ad alta velocità mettendo in pericolo gli sportivi che stavano correndo lungo il viale. L’i ... infocilento.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.