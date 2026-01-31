Dramma ad Eboli | 43enne trovato morto nella sua abitazione

La scena si è svolta ieri sera nel rione Paterno di Eboli, dove un uomo di 43 anni è stato trovato morto nella sua casa. La polizia è arrivata sul posto e sta cercando di capire cosa sia successo. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per fare luce sulla vicenda.

Dramma ad Eboli, nel rione Paterno, ieri sera. Un 43enne è stato trovato senza vita nella sua abitazione. A lanciare l'allarme, i familiari: inutili, purtroppo, i tentativi di salvarlo da parte dei soccorsi del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Accertamenti in corso, dunque, sulla dinamica del dramma. Non è escluso un gesto volontario. Dolore nel quartiere. Incidente fatale a Cologna: Dario a bordo del suo scooter finisce contro un palo e muore, il cordoglio del sindaco di Pellezzano .🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Eboli Dramma Omicidio a Eboli: 35enne trovato senza vita nella sua abitazione Tragedia della solitudine ad Ozzano Taro: 75enne trovato morto nella sua abitazione Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Eboli Dramma Argomenti discussi: Dramma ad Eboli: 43enne trovato morto nella sua abitazione; Dramma ad Eboli, 43enne trovato senza vita; Crimini e delitti: bullismo e cyberbullismo, un fenomeno allarmante e in crescita. Eboli, guida ubriaco tra i runner: denunciato 43enneMomenti di paura in viale delle Olimpiadi ad Eboli, dove un uomo alla guida della propria auto ha sfrecciato ad alta velocità mettendo in pericolo gli sportivi che stavano correndo lungo il viale. L’i ... infocilento.it SALUTE MENTALE EBOLI-CONTURSI: IL GRIDO D’ALLARME DELLA #UILFPL. “L’ASL SALERNO TACE MENTRE IL SERVIZIO COLLASSA. A RISCHIO IL CENTRO ESORDI.” EBOLI/CONTURSI – Non c’è più tempo. La Segreteria Provinciale della UIL FP - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.