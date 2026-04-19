Bisceglie | muore un 43enne in una discoteca

Un uomo di 43 anni ha perso la vita all’interno di una discoteca a Bisceglie dopo essere stato colpito da un colpo di pistola. L’incidente è avvenuto nella notte nel locale chiamato Divinae Follie. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per gli accertamenti e i soccorsi. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto.

È morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola all’interno della discoteca Divinae Follie a Bisceglie. La vittima è Filippo Scavo, 43 anni, originario di Carbonara, alle porte di Bari e stando a quanto appreso avrebbe dei precedenti penali. L’uomo è stato ferito mentre il locale era affollato e poi soccorso dal 118, ma è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso, intorno alle 4:40 della notte tra sabato e domenica 19 aprile. La ferita, alla base del collo, si è rivelata fatale. Indagini in corso, esplosi 4 colpi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno lavorando per chiarire quanto accaduto e individuare i responsabili, sotto il coordinamento della Procura di Trani.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Filippo Scavo, 43 anni di Bari, è morto nella notte tra sabato 18 aprile e domenica 19 nella discoteca Divinae Follie di Bisceglie, a Bisceglie, dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di pistola alle spalle. #rep x.com