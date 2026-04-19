Bisceglie 43enne muore dopo colpo di pistola in discoteca

Una sparatoria si è verificata durante la notte in una discoteca di Bisceglie, provocando la morte di un uomo di 43 anni. Le forze dell’ordine stanno attualmente indagando per chiarire come siano andate le cose. Non sono stati ancora forniti dettagli sulla dinamica dell’accaduto o sull’eventuale autore del colpo. La zona è stata isolata e si attendono aggiornamenti ufficiali.

Sono ancora in corso le indagini per ricostruire la dinamica della sparatoria avvenuta questa notte all’interno di una discoteca a Bisceglie. Un uomo di 43 anni è morto a causa di una ferita d’arma da fuoco riportata sul collo. Al suo arrivo in ospedale era già i arresto cardiaco Nel cuore della notte, enel vivo di una serata in discoteca a Bisceglie, in provincia di Bari,un uomo di 43 anni è stato ferito da un colpo di pistola. Una situazione inaspettata che purtroppo ha portato al decesso di Filippo Scavo, originario di Carbonara. Secondo quanto emerso, l’uomo sarebbe stato ferito proprio all’interno del locale notturno. Quella che doveva essere solo una serata tranquilla e divertente ha visto momenti di forte panico.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bisceglie, 43enne muore dopo colpo di pistola in discoteca Notizie correlate Spari nella notte in una discoteca di Bisceglie: muore 43enne per un colpo al colloUn 43enne è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola in discoteca a Bisceglie. Sparatoria in una discoteca di Bisceglie, muore 43enne(Adnkronos) – Sparatoria in una discoteca di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sparatoria in una discoteca di Bisceglie, muore 43enne; Sparatoria in discoteca a Bisceglie, muore 43enne barese; Bisceglie, spari in una discoteca: muore un 43enne; Bisceglie, spari in discoteca: morto in ospedale 43enne. Spari in una discoteca di Bisceglie, muore un 43enneUn uomo di 43 anni è morto dopo essere stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco mentre si trovava nella discoteca Divinae Follie, a Bisceglie ... dire.it Sparatoria in una discoteca di Bisceglie, muore 43enneL'uomo è deceduto subito dopo essere arrivato al Pronto soccorso: presentava una ferita da arma da fuoco alla base del collo ... adnkronos.com Il 43enne Filippo Scavo è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola all'interno di una discoteca a Bisceglie. L'uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 ed è morto subito dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell'ospedale di Bisceglie, all - facebook.com facebook Filippo Scavo, 43 anni di Bari, è morto nella notte tra sabato 18 aprile e domenica 19 nella discoteca Divinae Follie di Bisceglie, a Bisceglie, dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di pistola alle spalle. #rep x.com