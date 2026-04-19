Bimbo morto nella terme di Suio sequestrata la piscina

Un bambino è deceduto nelle terme di Suio e la piscina è stata posta sotto sequestro. La procura della Repubblica di Cassino ha avviato un'indagine, al momento senza aver ancora identificato i soggetti coinvolti. Le forze dell'ordine stanno verificando le cause dell’incidente e hanno disposto il sequestro dell’area interessata. Nessuna informazione è stata ancora rilasciata sulle circostanze dell'accaduto o sulle eventuali responsabilità.

AGI - La procura della Repubblica di Cassino ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per omicidio colposo in relazione alla morte di Gabriele Ubaldo Petrucci, il bambino di sette anni originario di Roma, deceduto nel pomeriggio di ieri all'interno della piscina di un complesso alberghiero alle terme di Suio, nel territorio di Castelforte, in provincia di Latina. Il procuratore capo Carlo Fucci ha spiegato che il titolare del fascicolo, il sostituto procuratore Alfredo Mattei, ha disposto accertamenti immediati per cristallizzare la scena e chiarire con esattezza la dinamica della tragedia. Il corpo del piccolo, che frequentava una scuola elementare nel quartiere Colle Oppio a Roma, è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Bimbo morto nella terme di Suio, sequestrata la piscina Bimbo morto annegato in piscina alle terme di Suio. Aveva 7 anni Notizie correlate Bimbo morto annegato in piscina alle terme di Suio. «Forse incastrato nel bocchettone»?. Aveva 7 anniUn bambino di sette anni è morto a Suio Terme, nel comune di Castelforte, mentre si trovava in una piscina di uno stabilimento termale. Bambino morto in piscina oggi a Suio Terme, ipotesi bocchettone: tragedia in un hotel di CastelforteBambino morto in piscina a Suio Terme, cosa è successo nel pomeriggio Un pomeriggio di vacanza si trasforma in tragedia nel sud pontino, dove un... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Bimbo morto annegato alle terme, si indaga per omicidio colposo. Analisi sul bocchettone; Bimbo morto annegato in piscina alle terme di Suio. Forse incastrato nel bocchettone?. Aveva 7 anni; Suio Terme, bambino di 7 anni muore annegato in piscina: Risucchiato dal bocchettone; Gabriele morto a 7 anni nella gita alle terme per il compleanno: cosa sappiamo. Bimbo di 7 anni morto annegato nella piscina delle terme: l'ipotesi drammaticaSi indaga per chiarire cosa abbia provocato il decesso del bambino, avvenuto nel comune di Castelforte all'interno di uno stabilimento termale ... notizie.it Gabriele morto a 7 anni nella gita alle terme per il compleanno: cosa sappiamoAperta un'inchiesta per omicidio colposo. L'ipotesi è che il sistema di aspirazione possa aver trattenuto il bimbo sul fondo, ma non è escluso neppure il malore. Decisivo l'esito dell'autopsia ... today.it Un bimbo è morto in una piscina termale, forse risucchiato da un potente bocchettone che non gli ha consentito di riemergere. È questa la prima ipotesi su cui stanno lavorando i carabinieri per capire cosa sia accaduto esattamente a questo ragazzino di sette - facebook.com facebook Bimbo di due anni morto dopo un intervento di routine, la rabbia del papà: «Era entrato in ospedale saltellando e ridendo» x.com