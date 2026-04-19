Sabato 18 aprile, intorno a mezzogiorno, un bambino di tre anni si trovava in via Camozzi a Bergamo insieme alla madre. Durante questa uscita, due uomini ubriachi si sono avvicinati al bambino e alla donna. La madre ha riferito di aver provato molta paura a causa dell'atteggiamento dei due uomini, che avevano iniziato a infastidire il piccolo. L'episodio si è verificato nel centro della città.

L’EPISODIO. Era circa mezzogiorno di sabato 18 aprile e il piccolo si trovava in via Camozzi con la madre, quando i due uomini si sono avvicinati. Il racconto della donna: «Sono stati insistenti, uno dei due voleva un bacio da mio figlio. Hanno desistito, ma non mi sento sicura». Presentata denuncia in Questura. Stava passeggiando in via Camozzi con il suo bambino di tre anni quando, all’altezza di via Casalino, si sono avvicinati due uomini ubriachi. Attimi di paura, sabato 18 aprile a mezzogiorno in centro, per una giovane mamma della zona. «Questi due sconosciuti erano in evidente stato di alterazione da alcol e si sono comportati in maniera molesta - racconta la donna che chiede di poter mantenere l’anonimato –.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bimbo di tre anni infastidito da due ubriachi in centro a Bergamo. La mamma: «Tanta paura»

Notizie correlate

Leggi anche: Bergamo, ubriachi devastano la porta scorrevole del Pam di via Camozzi: denunciati due giovanissimi

Schianto tra un bus e un’auto con a bordo mamma e figlio di un anno: tanta pauraNella mattinata di oggi, mercoledì 25 febbraio, un pullman di linea e un'auto si sono scontrati lungo via Raffaello Sanzio a Orzinuovi.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Bimbo di tre anni infastidito da due ubriachi in centro a Bergamo. La mamma: Tanta paura; Sassari, bambino di tre anni cade dal balcone: portato in codice rosso in ospedale; Tre anni di guerra in Sudan, 17 milioni di bambini senza assistenza sanitaria; Bari, bimbo di 3 anni con malattia rara senza assistenza adeguata. La mamma denuncia: Noi soli senza supporto tra scuola, cure e assistenza.

E' fuori pericolo il bimbo di 3 anni caduto dal balcone a SassariE' stato dichiarato fuori pericolo il bambino di tre anni caduto dal balcone di casa, al primo piano di una palazzina a Sassari. Il piccolo, trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunzi ... rainews.it

Bimbo di tre anni infastidito da due ubriachi in centro a Bergamo. La mamma: «Tanta paura»Era circa mezzogiorno di sabato 18 aprile e il piccolo si trovava in via Camozzi con la madre, quando i due uomini si sono avvicinati. Il racconto della donna: «Sono stati insistenti, uno dei due vole ... ecodibergamo.it

La tragedia: bimbo di 7 anni muore in una piscina facebook

Tragedia alle terme di Suio, bimbo di 7 anni muore in piscina, forse risucchiato da un bocchettone x.com