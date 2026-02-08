Bergamo ubriachi devastano la porta scorrevole del Pam di via Camozzi | denunciati due giovanissimi
Due giovani sono stati denunciati dopo aver danneggiato la porta scorrevole del supermercato Pam di via Camozzi a Bergamo. La sera di sabato 7 febbraio, in stato di ebrezza, hanno colpito ripetutamente il vetro dell’ingresso, attirando l’attenzione di clienti e passanti. La scena è durata pochi minuti, poi sono stati fermati dalle forze dell’ordine.
Bergamo. Ubriachi, devastano la porta scorrevole del Pam di via Camozzi. Attimi di tensione nella serata di sabato 7 febbraio quando due giovanissimi, classe 2005 e 2007, entrambi italiani, hanno colpito ripetutamente, in preda ai fumi dell’ alcool, la porta automatica del supermercato, rompendo il vetro attirando l’attenzione di clienti e passanti. Secondo quanto ricostruito, a intervenire per prima sarebbe stata la guardia di turno, seguita poco dopo dagli agenti della Polizia di Stato. Al termine degli accertamenti, il ragazzo classe 2005 è stato deferito per danneggiamento e ubriachezza, mentre quello classe 2007 è stato deferito solo per ubriachezza.🔗 Leggi su Bergamonews.it
