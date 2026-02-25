Schianto tra un bus e un’auto con a bordo mamma e figlio di un anno | tanta paura

Nella mattinata di oggi, mercoledì 25 febbraio, un pullman di linea e un'auto si sono scontrati lungo via Raffaello Sanzio a Orzinuovi. L'incidente è avvenuto nei pressi del supermercato Famila: la chiamata al numero unico per le emergenze è scattata quando mancavano pochi minuti alle 9. L’impatto, avvenuto in una fascia oraria di intenso traffico, ha richiamato sul posto numerosi cittadini e passanti, allarmati dallo scontro tra i due veicoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, impegnati nei rilievi e nella raccolta delle testimonianze per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità e i sanitari del 118. Momenti di forte apprensione per la donna al volante dell’auto, una 29enne, e per il figlioletto di un anno che viaggiava con lei. Entrambi particolarmente e comprensibilmente scossi, ma coscienti. Fortunatamente, dopo le prime verifiche mediche, madre e figlio sono risultati solo lievemente contusi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Leggi anche: Frontale tra auto e bus con a bordo studenti, incidente a Maniago (Pordenone): un morto

Schianto tra furgone e auto, a bordo bimbo piccolo. Bilancio gravissimoNella serata di ieri, sull’autostrada A14 a Poggio Grande, nel comune di Castel San Pietro Terme, si è verificato un grave incidente tra un furgone e un’auto.

Nowhere to Hide: The FBI’s Most Relentless Manhunts

Temi più discussi: Incidente choc tra auto e pullman, muore operaio di 33 anni: stava tornando a casa a Petriano; Incidente tra un’auto e un pullman: bloccato il sottopasso dei Macelli; Urbino, incidente a Ponte Armellina tra autobus e auto. Morto giovane operaio; Incidente tra auto e furgone scatena un incendio, morto un 50enne.

Schianto tra un bus e un’auto con a bordo mamma e figlio di un anno: tanta pauraMadre e bambino sono stati assistiti dai volontari della Croce Verde di Soncino intervenuti con un’ambulanza: per nessuno di loro si è reso necessario il trasporto in ospedale. Illesi, invece, ... bresciatoday.it

Schianto tra bus e FlixBus. Sette feriti in via StalingradoSette feriti lievi e tanto spavento. È questo il bilancio dello scontro avvenuto ieri mattina all’alba, tra un bus di linea Tper, la linea 21, e un autobus FlixBus. L’incidente è avvenuto intorno alle ... ilrestodelcarlino.it

Secondo gli inquirenti, lo schianto non sarebbe mai avvenuto: l’auto sarebbe stata incendiata con la donna ancora viva ma stordita, trasformando così il delitto in un apparente tragico incidente - facebook.com facebook