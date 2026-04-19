Bimbo di 7 anni annega alle terme Gabriele stava festeggiando il compleanno | indagini per omicidio colposo

Un bambino di sette anni è deceduto in un centro termale in provincia di Latina durante una visita per festeggiare il suo compleanno. Le autorità hanno aperto un’indagine per omicidio colposo, al fine di accertare le eventuali responsabilità legate all’incidente. La procura sta conducendo accertamenti per chiarire le modalità in cui si è verificato il decesso e le eventuali negligenze o omissioni.

Dopo la morte di Gabriele Ubaldo Petrucci, 7 anni, in un centro termale in provincia di Latina, la Procura indaga per omicidio colposo. Lui e i genitori stavano festeggiando il suo compleanno.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Bimbo di 7 anni annegato alle terme, si indaga per omicidio colposoLa procura di Cassino ha aperto un'indagine con l'ipotesi di omicidio colposo sulla morte del piccolo Gabriele, il bimbo di 7 anni deceduto nel... Latina, bimbo di 7 anni annega in una vasca alle termeUn bimbo di sette anni è annegato nella vasca termale di Suio Terme, nel comune di Castelforte in provincia di Latina. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Un bambino di sette anni è morto affogato in piscina risucchiato da un bocchettone; Bimbo di 7 anni precipita da balcone a Bari: ricoverato in gravissime condizioni; Latina, bimbo di 7 anni annega in una vasca alle terme: forse risucchiato da un bocchettone; Latina, bimbo di 7 anni muore in piscina alle Terme di Suio. Latina, bimbo di 7 anni muore annegato in piscina a Suio TermeUn bambino di 7 anni è morto annegato oggi, sabato 18 aprile, a Suio Terme, nel comune di Castelforte, in provincia di Latina. Sul posto, insieme ai carabinieri della Compagnia di Formia, sono ... adnkronos.com Bimbo di 7 anni morto annegato nella piscina delle terme: l'ipotesi drammaticaSi indaga per chiarire cosa abbia provocato il decesso del bambino, avvenuto nel comune di Castelforte all'interno di uno stabilimento termale ... notizie.it La morte del piccolo Adam: sit in di solidarietà alla famiglia davanti all'ospedale di Rovigo. È stata aperta un'inchiesta sul decesso del bimbo di due anni avvenuta mentre veniva trasferito d'urgenza dal capoluogo polesano all'ospedale di Padova. x.com “Tutti ci avevano detto che era un’operazione semplicissima, senza rischi. Vogliamo sapere cos’è successo” Parla il papà del bimbo di 2 anni morto in ambulanza tra Rovigo e Padova: "Martedì hanno distrutto una famiglia. Mi sono fidato e me l'hanno ammazz facebook