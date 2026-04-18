A Castelforte, un bambino di sette anni è morto annegato in una vasca alle terme. La vicenda potrebbe essere collegata a un problema con il bocchettone della vasca. Solo due settimane prima si era verificato un altro episodio simile, anche se senza conseguenze gravi. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire le circostanze dell’incidente. La comunità si stringe intorno alla famiglia del bambino e si attendono gli esiti delle indagini.

Un bimbo di sette anni è annegato nella vasca termale di Suio Terme, nel comune di Castelforte in provincia di Latina. Secondo le prime informazioni, mentre faceva il bagno sarebbe stato trattenuto sott'acqua da un bocchettone che gli avrebbe impedito di risalire in superficie. Inutile l'intervento dei soccorsi, arrivati con un'ambulanza del 118 e un'automedica nonché con una eliambulanza atterrata a breve distanza dalla zona termale., Il piccolo si trovava a Suio Terme con la famiglia. Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno indagando. La salma del piccolo è stata sequestrata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Latina, bimbo di 7 anni annega in una vasca alle terme

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