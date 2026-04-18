Un bambino di sette anni ha perso la vita in una piscina di uno stabilimento termale nel comune di Castelforte, nella zona di Suio Terme. Le prime ricostruzioni indicano che potrebbe essere rimasto incastrato nel bocchettone della vasca, ma le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente. La tragedia ha suscitato grande attenzione tra i visitatori e le persone che frequentano la struttura.

Un bambino di sette anni è morto a Suio Terme, nel comune di Castelforte, mentre si trovava in una piscina di uno stabilimento termale. I contorni dell’accaduto sono ancora da chiarire. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri, intervenuti subito dopo l’allarme insieme ai sanitari del 118, c’è anche quella di un bocchettone della piscina che avrebbe impedito al piccolo di tornare in superficie in tempo. Sul posto è arrivata anche l’eliambulanza, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile. I soccorritori hanno provato a lungo a salvargli la vita, senza però riuscirci. Il velivolo, inizialmente attivato per il trasferimento d’urgenza, non è mai decollato con il bambino.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Bimbo di 7 anni muore annegato in piscina alle terme di Suio. «Forse è rimasto incastrato nel bocchettone»?

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