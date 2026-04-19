Bimbi sottratti alle famiglie | per il tribunale di Bologna esiste il metodo Cismai

Nel giugno 2019, si è aperto un caso riguardante presunti affidamenti illeciti di minori in una località del nord Italia, che ha attirato l’attenzione pubblica. Nel corso delle indagini, il tribunale di Bologna ha riconosciuto l’esistenza di un metodo specifico adottato da una associazione, denominato

Il Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia aveva querelato una psicologa che ne aveva criticato «le pericolosissime procedure d’ascolto dei minori». Ma è stata assolta. Con formula piena. Nel giugno 2019, allo scoppio del caso dei presunti affidamenti illeciti dei bambini di Bibbiano, aveva denunciato con fermezza l’esistenza di «un sistema consolidato e pericolosissimo», e aveva sottolineato che c’era un «metodo per far sì che i minori fossero lasciati tutta la vita a famiglie affidatarie». Aveva dichiarato che esisteva anche un evidente «collegamento» tra quello scandalo, emerso grazie alle...🔗 Leggi su Panorama.it

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