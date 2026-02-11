Elio | Parlo dell' autismo di mio figlio perché lo Stato non esiste e scarica tutto addosso alle famiglie

Elio degli Elio e le Storie Tese denuncia come lo Stato non aiuti le famiglie con figli autistici. In un’intervista, il cantante spiega di aver deciso di parlare della condizione del suo Dante perché molte altre famiglie si trovano in difficoltà senza supporto. «Lo Stato non esiste e scarica tutto sulle famiglie», dice, sottolineando come lui abbia la fortuna di poter affrontare la situazione, ma molte altre persone non hanno questa possibilità.

Già nel 2018 Elio aveva detto che in Italia sul tema autismo «siamo ancora all’anno zero. Anzi, sottozero, perché il servizio pubblico non si è ancora messo in moto per sostenere le 600 mila persone autistiche che ci sono in Italia: praticamente un partito politico». Oggi, come ha spiegato il cantante, non è cambiato niente: «Dante è consapevole. Anche troppo, lo dice continuamente. Ha fatto un lavoro impressionante, una fatica struggente. Per lui tutto è stato fatica: mettersi una maglietta, andare in bagno, parlare. Tutto gli è stato insegnato. Lui ha faticato tanto, ma noi ci siamo potuti permettere che fosse seguito. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

