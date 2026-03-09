‘Pomeriggi in biblioteca con il Centro per le famiglie di Ferrara' | 4 appuntamenti per i bimbi

Alla Biblioteca comunale ‘Anne Frank’ di Copparo si terrà il primo incontro della rassegna ‘Pomeriggi in biblioteca con il Centro per le famiglie di Ferrara’, programmato per martedì 10 alle 16.45. L’evento prevede laboratori rivolti a bambini, bambine e ai loro genitori, e rappresenta il primo di quattro appuntamenti previsti nel calendario.

Alla Biblioteca comunale 'Anne Frank' di Copparo, martedì 10 alle 16.45, si terrà il primo appuntamento della rassegna 'Pomeriggi in biblioteca con il Centro per le famiglie di Ferrara', che proporrà laboratori dedicati a bambine, bambini e ai loro genitori. Non semplici letture, ma veri e propri viaggi tra fantasia, musica e divertimento. L'iniziativa, patrocinata dai Comuni di Copparo e Ferrara, dall'Unione dei Comuni 'Terre e Fiumi', si aprirà con 'Colori che danzano, giochi che suonano', laboratorio esperienziale per piccoli da zero a tre anni che, assieme ai loro familiari, saranno accompagnati in un viaggio attraverso suoni e colori.

