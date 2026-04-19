Bimba di 11 mesi ingerisce ketamina è in prognosi riservata Denunciati mamma e amici

Una bambina di 11 mesi è stata ricoverata in gravi condizioni al policlinico Gemelli di Roma dopo aver ingerito una dose di ketamina. La prognosi resta riservata. Sono state formalizzate denunce a carico della madre e di alcune persone presenti al momento dell’incidente. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

Una bambina di 11 mesi è ricoverata in gravi condizioni e in prognosi riservata al policlinico Agostino Gemelli di Roma dopo aver ingerito una dose di ketamina. La piccola l'aveva scambiata per una caramella mentre stava giocando all'interno di un box. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di.🔗 Leggi su Romatoday.it

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