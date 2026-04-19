Biglietto a 2 euro per i mezzi di Roma la regione allontana l' aumento nonostante il taglio del Governo

La regione ha deciso di mantenere invariato il prezzo del biglietto dei mezzi pubblici di Roma a 2 euro, nonostante il taglio dei fondi da parte del Governo. La misura, confermata per l’estate in corso, arriva dopo una serie di decisioni che hanno coinvolto anche altre città italiane. La situazione economica e le scelte politiche continuano a influenzare il sistema di trasporto pubblico locale, con scenari che si preannunciano complessi.

Sarà un’estate calda, caldissima. Per certi versi si assisterà a un copione già visto ma, questa volta, la partita sembra essere più delicata rispetto a quella che si era giocata lo scorso anno. Parliamo della questione dell’aumento del biglietto di corsa singola a due euro, il BIT. Un “pericolo”.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate La Regione stanzia 260 milioni per il trasporto di Roma: no al biglietto a due euroLa regione Lazio ha ufficialmente stanziato 260 milioni di euro che serviranno per far funzionare il trasporto pubblico locale di Roma. Crisi energetica in Italia, il piano del governo Meloni: taglio delle accise, smart-working e mezzi pubbliciIl governo interviene contro il caro energia con il taglio delle accise e un piano per ridurre i consumi, mentre valuta più spesa pubblica per... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pantheon, da quest’estate il biglietto di ingresso aumenta di 2 euro (per i turisti); Cinema a 2,50 euro a Roma e nel Lazio: tornano i giorni dei biglietti scontati. Ecco quando; Lazio Terra di Cinema Days: cinema a 2,50 euro dal 13 al 17 aprile; Roma, biglietto da 2 euro per vedere la Fontana di Trevi: è record di incassi. Cinema a 2,50 euro per 5 giorni: l’occasione che aspettavi torna a Roma e nel LazioCinema a 2,50€ per 5 giorni a Roma e nel Lazio: torna l’iniziativa che riporta il pubblico in sala. Ecco come funziona e dove andare. funweek.it Info biglietti per Empoli-Entella: 2 euro in maratona, TUTTI ALLO STADIO !!!Tutti allo stadio Castellani; in vendita i biglietti per Empoli-Entella; 2 euro per la Maratona. Ecco tutti i prezzi ... pianetaempoli.it Cerco biglietto Stramilano 3 maggio facebook Tu puoi stare certo che qui in Italia non ignoreremo questo. E qui non ci entri più. Vedrai che nemmeno il biglietto aereo riuscirai a fare. x.com