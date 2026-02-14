La Regione stanzia 260 milioni per il trasporto di Roma | no al biglietto a due euro

La Regione Lazio ha deciso di destinare 260 milioni di euro per migliorare il trasporto pubblico a Roma, dopo aver bocciato l’idea di ridurre il biglietto a due euro. La scelta arriva in risposta alle richieste di cittadini e sindacati, che temono un peggioramento del servizio. Con i fondi, si prevede di potenziare le linee più trafficate e aggiornare le flotte di mezzi pubblici.

La regione Lazio ha ufficialmente stanziato 260 milioni di euro che serviranno per far funzionare il trasporto pubblico locale di Roma. La Pisana, con una delibera di Giunta promossa dall'assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha messo nero su bianco lo stanziamento a favore del Campidoglio. Una cifra superiore rispetto agli anni passati: nel 2024 il trasferimento ammontava a 240 milioni, nel 2025 a 252 milioni. Per il 2026, quindi, dalla regione arrivano 260 milioni di euro, la cifra che il comune chiedeva per poter firmare il contratto di servizio con Atac fino al 2027. Non era di questo avviso la Regione che, alla fine, ha optato per l'aumento dei cosiddetti "abbonamenti turistici" dopo aver richiesto, senza successo, una revisione dell'abbonamento a 50 euro per gli under 19, agevolazione che da sola pesa circa 19 milioni di euro all'anno.

La Regione Marche ha annunciato di investire 1,6 milioni di euro nel 2026 per la formazione continua dei lavoratori.

La Regione ha destinato 40 milioni di euro per il sostegno agli alunni disabili attraverso il servizio Asacom.

