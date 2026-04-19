Biglietti Inter Como serve un San Siro di fuoco | è aperta la vendita libera

Sono disponibili i biglietti per la semifinale di Coppa Italia tra Inter e Como, che si disputerà il 13 maggio allo stadio San Siro. La vendita è aperta senza restrizioni, permettendo ai tifosi di acquistare i tagliandi in modo diretto. La partita si prospetta come un evento di grande richiamo, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per raggiungere la finale.

di Stefano Cori Biglietti Inter Como, per accedere alla semifinale di Coppa Italia in programma il 13 maggio servirà un San Siro di fuoco. Dopo aver praticamente chiuso il discorso Scudetto, mancano 4 punti per la matematica conquista del 21° titolo, ora l’Inter potrà concentrarsi al 100% anche sul secondo obiettivo rimasto da qui al termine della stagione: la Coppa Italia! Martedì 21 aprile si giocherà la semifinale di ritorno tra Inter e Como dopo che l’andata giocata allo Stadio Giuseppe Sinigaglia è terminata sul risultato di 0-0. A San Siro passerà la qualificazione per la finale in programma allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 13 maggio.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Biglietti Inter Como, serve un San Siro di fuoco: è aperta la vendita libera Notizie correlate Leggi anche: Milan-Torino, in corso la vendita libera dei biglietti per la partita di San Siro Leggi anche: Inter Como biglietti, via alla vendita libera per la semifinale di ritorno di Coppa Italia Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Inter-Como - Coppa Italia | Info Settore Ospiti - Como 1907; Inter-Cagliari: ultimi biglietti e info per i tifosi; Como-Inter, gli ultras nerazzurri non andranno al Sinigaglia: il motivo; Biglietti Inter-Parma: data d'uscita, prezzi, dove e come comprarli. Inter-Como, aperta la fase di vendita libera: le ultime info sui bigliettiDopo il pareggio per 0-0 nell'andata a Como, l'Inter tornerà in campo a fine aprile per cercare un posto nella finale di Coppa Italia ... fcinter1908.it Semifinale Coppa Italia, biglietti Inter-Como: come e dove comprarli, i dettagliDopo lo 0-0 dell'andata, Inter-Como, ritorno della semifinale di Coppa Italia, si disputerà a San Siro martedì 21 aprile alle 21:00 ... msn.com Due biglietti disponibili per Inter - Como del 21 aprile. Coppa Italia, settore arancio. facebook