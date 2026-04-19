Oggi, a Brescia, si svolge una biblioteca vivente presso Palazzo Averoldi di contrada S. L’evento, organizzato con il supporto di Medici senza frontiere, permette ai partecipanti di ascoltare testimonianze dirette e interagire con persone coinvolte in progetti umanitari. L’iniziativa si svolge a partire dalle 15 e offre un modo diverso di conoscere storie di vita e sfide globali attraverso incontri diretti.

BRESCIA Una biblioteca in cui i libri prendono vita. Si tiene oggi dalle 15, in Palazzo Averoldi di contrada S.ta Croce 38 a Brescia, la Biblioteca vivente, evento gratuito promosso dal gruppo locale di Medici senza frontiere, in cui storie, sfide, esperienze diventano racconti narrati dalla viva voce di chi li ha direttamente vissuti. Fausta Orsi, ginecologa e operatrice umanitaria MSF, racconterà le sue missioni in contesti come Yemen, Afghanistan e Ciad. Nel corso della sua prima missione in Yemen ha tenuto un diario da cui nasce il suo libro vivente. Il titolo, “Portatori del fuoco“, si riferisce a chi, nella mitologia, trasmette la conoscenza e con essa la capacità di illuminare le menti e trasformare la realtà.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Biblioteca vivente con i Medici senza frontiere

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