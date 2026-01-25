La Premier si è accorta che il Fair Play finanziario è una farsa i ricchi sono sempre più ricchi Times

Recenti analisi evidenziano come le nuove regole della Premier League, presentate come strumenti di equità, abbiano invece rafforzato i club più ricchi e consolidati. Questa dinamica appare in contrasto con l’obiettivo di garantire un equilibrio competitivo, evidenziando come il Fair Play finanziario, più che favorire la parità, favorisca le grandi squadre già in posizione di vantaggio.

Le nuove regole Scr della Premier League, presentate come misura di equità, finiscono per rafforzare ulteriormente i grandi club inglesi già dominanti in Europa. I dati della Champions mostrano una superiorità netta delle squadre inglesi rispetto a quelle degli altri campionati. Il Fair Play Finanziario, nato per frenare la Premier, ha invece contribuito a creare un sistema quasi inattaccabile. Sotto la retorica della giustizia, l’élite ha blindato il proprio vantaggio competitivo. È l’analis i del Times. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

In Premier il presunto fair play finanziario è solo un modo per tutelate i club potenti. Anche il Crystal Palace sta crollando (Times)Il Crystal Palace sta attraversando un momento difficile, segnato da un rapido declino dopo la stagione più significativa della sua storia.

