Mandzukic è tornato allo Stadium! L’abbraccio dei tifosi della Juve prima del match col Pisa | cosa è successo – VIDEO

Prima del match tra Juventus e Pisa, l’ex giocatore Mandzukic è tornato allo Stadium e si è unito ai riscaldamenti. Durante questa fase, ha ricevuto un caloroso abbraccio dai tifosi bianconeri presenti. Il suo ritorno sul campo è stato immortalato in un video, mentre i supporters lo hanno accolto con entusiasmo. La scena ha suscitato l’interesse dei presenti e degli spettatori davanti agli schermi.

Calciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!». Svelati i nomi Darwin Nunez occasione per la Juve a giugno? Un club di Premier League in corsia di sorpasso Tiozzo Juve, pronto il rinnovo per blindare il talento della Primavera. Respinto l’assalto di un club straniero Goretzka ammicca alla Juventus: «Troverò qualcosa di bello all’estero. Ma non deciderò in base a.» Savio: «Next Gen è fondamentale, Brambilla determinante. Quando mi sono allenato coi grandi.» Juventus Next Gen, Braglia (Pontedera) attacca dopo la sconfitta coi bianconeri: «La spinta su Yeboah l’arbitro non l’ha vista, ma chi lo stabilisce!?» Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mandzukic è tornato allo Stadium! L’abbraccio dei tifosi della Juve prima del match col Pisa: cosa è successo – VIDEO Yildiz Juve, ovazione del pubblico dello Stadium e abbraccio della dirigenza: cosa è successo prima del match con la Lazio – VIDEOdi Redazione JuventusNews24Yildiz osannato dal pubblico dello Stadium dopo il prolungamento al 2030: cori e l’abbraccio della dirigenza prima della... Conte di nuovo allo Stadium: abbraccio con Chiellini. Ma la reazione dei tifosi bianconeri… Cosa è successoPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...