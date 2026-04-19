Nel 2022, un ex agente di calcio ha rivelato che nel 1992 cercò di portare Bergkamp al Napoli. In un’intervista, ha spiegato che gli furono offerte uno yacht e una villa di proprietà di un ex calciatore famoso. Nel frattempo, un ex calciatore del Napoli ha recentemente descritto il pressing intenso della squadra, senza fare riferimenti diretti a accordi o trattative ufficiali.

Nel 2022 Mino Raiola, uno dei più grandi agenti del calcio italiano e mondiale, raccontò che nel 1992 fu vicinissimo a portare Ber­g­kamp al Napoli. Raiola e Corrado Ferlaino concordarono 700 milioni di lire per portare il calciatore olandese in maglia partenopea, e Ferlaino disse: “ Dammi la mano, siamo napoletani e abbiamo una sola parola”. Raiola invece qualche tempo dopo rivelò: “ Non ho mai visto quei soldi ma Bergkamp dall’Ajax all’Inter iniziò a cambiarmi la vita”. Il campione olandese alla fine non arrivò mai al Napoli, Raiola lo trasferì all’Inter dove fu protagonista di qualche buona annata prima di esplodere definitivamente all’Arsenal dove diventò una stella di assoluta grandezza della Premier League.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bergkamp racconta l’incredibile pressing del Napoli: “Mi offrirono lo yacht e la villa di Maradona”

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