James Cameron ricorda lo shock sul set del suo primo film | Mi offrirono della cocaina

James Cameron ha condiviso un episodio dei suoi primi anni nel cinema. Ricorda lo shock sul set del suo primo film, quando qualcuno gli offrì della cocaina. Un aneddoto che rivela un lato nascosto del regista di Titanic e Avatar, legato a un film low-budget che girò all’inizio della carriera.

Il regista di Titanic e Avatar ha raccontato un aneddoto che riguarda un film low-budget al quale lavorò agli inizi della sua carriera. James Cameron ha ricordato una delle sue prime esperienze sul set del suo primo film a basso budget al quale lavorò nel 1980, I magnifici sette nello spazio, diretto da Jimmy T. Murakami insieme a Roger Corman, non accreditato. Cameron lavorò al film in qualità di production designer dopo il licenziamento di un dipendente, e ha svelato che proprio durante il suo primo giorno di lavoro ricevette un'offerta che gli fece capire meglio il contesto in cui si trovava. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

