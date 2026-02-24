Pubblicato il nuovo bando per 68 alloggi pubblici nell’ambito di Bergamo | ecco come fare domanda

Il Comune di Bergamo ha pubblicato un nuovo bando per 68 alloggi pubblici a causa della crescente domanda da parte delle famiglie in difficoltà. La procedura di presentazione delle domande inizia lunedì 2 marzo alle 9 e si chiude il 13 aprile alle 12, coinvolgendo anche i Comuni di Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone. Per partecipare, bisogna presentare la domanda presso gli uffici competenti o online.

Bergamo. A partire da lunedì 2 marzo alle 9 e fino a lunedì 13 aprile alle 12 sarà possibile fare domanda per l’assegnazione di un alloggio tra quelli messi a disposizione dai Comuni dell’ambito del capoluogo (quindi Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone ) e da Aler Bergamo-Lecco-Sondrio. Si tratta di 68 appartamenti complessivi, 60 a Bergamo (20 di Palafrizzoni, 40 di Aler), 5 comunali a Sorisole e 3 a Torre Boldone, 2 di Aler e del Comune. “Ai 20 alloggi già pronti per l’assegnazione – afferma Claudia Lenzini, assessora alle Politiche della Casa del Comune di Bergamo – nel corso dell’anno – se ne sommeranno altri in linea con le previsioni e con le necessità manutentive. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Bonus sport da 500 euro a Roma, pubblicato il nuovo bando: come fare domanda, requisiti e scadenzaÈ stato pubblicato il nuovo bando per il bonus sport da 500 euro a Roma.

Leggi anche: E’ uscito il nuovo bando ISI INAIL 2025: ecco come fare domanda

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: SLA, pubblicato il nuovo Bando per la ricerca di Fondazione AriSLA - OMaR; Buccinasco, pubblicato il Bando per l'assegnazione degli Orti Urbani liberi; Amianto: nel 2025 smaltiti 26.153 kg. Pubblicato il nuovo bando; Sagra delle Sagre a rischio? Il nuovo bando non è ancora stato pubblicato.

Bonus sport da 500 euro a Roma, pubblicato il nuovo bando: come fare domanda, requisiti e scadenzaUn voucher da 500 euro, valido per l'iscrizione a una delle società e strutture sportive romane che aderiranno all'iniziativa per l'annualità 2026/27. Per il quarto ... ilmessaggero.it

Nuovo ospedale Cuneo, il 9 marzo il bando per la progettazioneDopo la prima fase, la gestione passerà a Inail che si occuperà di costruire il complesso sull'area dell'attuale Carle ... rainews.it

Dei maître à penser si occupa un nuovo libro pubblicato dall’Ibl, offrendo più una galleria di personaggi che una genealogia completa dei nemici della libertà. di Istituto Bruno Leoni - facebook.com facebook

Pubblicato il nuovo Bando @Fond_AriSLA per il finanziamento di progetti di ricerca ad alto impatto clinico sulla #SLA nellaricerca di base, preclinica e clinica, con focus su #diagnosiprecoce e #strategieterapeutiche Candidature fino al 26 marzo malatti x.com