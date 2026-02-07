Improvvisa grandinata a Rapallo | le foto

Una grandinata improvvisa ha colpito Rapallo sabato a mezzogiorno. La sindaca Elisabetta Ricci ha condiviso alcune foto sui social, spiegando che il fenomeno si è verificato in via Toti a causa di una cellula temporalesca. Nessuno si sarebbe aspettato un temporale così forte in pieno giorno.

Improvvisa grandinata a Rapallo all'ora di pranzo di sabato 7 febbraio 2026. La sindaca Elisabetta Ricci ha postato alcune foto sui social e spiegato: "Poco fa, a causa di una cellula temporalesca, si è verificato un fenomeno di grandine in via Toti. Sono sul posto gli operatori per seguire.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Rapallo Grandinata Frana a Rapallo: resta chiusa la strada di Montallegro, si riattiva la funivia | Foto Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Tragedy in Italy! Chaos is happening everywhere, flooding and storms in Genova today Quante volte abbiamo visto cappotti distrutti dopo una violenta grandinata Danni evidenti, costosi, spesso inevitabili. Con Rexpol questo non succederà più. Alle Residenze Boccaccio arriva una vera rivoluzione costruttiva: CASAZERO evolve con l’innovativo facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.