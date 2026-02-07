Improvvisa grandinata a Rapallo | le foto

Da genovatoday.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una grandinata improvvisa ha colpito Rapallo sabato a mezzogiorno. La sindaca Elisabetta Ricci ha condiviso alcune foto sui social, spiegando che il fenomeno si è verificato in via Toti a causa di una cellula temporalesca. Nessuno si sarebbe aspettato un temporale così forte in pieno giorno.

Improvvisa grandinata a Rapallo all'ora di pranzo di sabato 7 febbraio 2026. La sindaca Elisabetta Ricci ha postato alcune foto sui social e spiegato: "Poco fa, a causa di una cellula temporalesca, si è verificato un fenomeno di grandine in via Toti. Sono sul posto gli operatori per seguire.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Rapallo Grandinata

Frana a Rapallo: resta chiusa la strada di Montallegro, si riattiva la funivia | Foto

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Tragedy in Italy! Chaos is happening everywhere, flooding and storms in Genova today

Video Tragedy in Italy! Chaos is happening everywhere, flooding and storms in Genova today

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.