A Bergamo, i Carabinieri hanno arrestato due persone in due operazioni diverse. In un caso, sono state arrestate per maltrattamenti in famiglia, mentre nell’altro per estorsione aggravata. Le operazioni sono state condotte nel corso di recenti attività di controllo sul territorio, con l’obiettivo di affrontare i casi di violenza domestica e di genere presenti nella zona.

A Bergamo i Carabinieri hanno portato a termine due distinte operazioni di contrasto alla violenza domestica e di genere. Il 17 aprile, a Stezzano (BG), i militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 47enne disoccupato e già gravato da precedenti penali. Il provvedimento scaturisce da una prolungata e grave situazione di vessazioni ai danni dei genitori, entrambi 77enni. Le indagini hanno permesso di ricostruire un quadro di reiterate condotte estorsive e minacciose iniziate a luglio 2025. L’uomo avrebbe sottoposto i genitori a continue richieste di denaro, accompagnate da minacce di morte, insulti e atti intimidatori, arrivando a pretendere somme comprese tra i 2.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bergamo, due arresti per maltrattamenti in famiglia ed estorsione aggravata

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