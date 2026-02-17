Maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei confronti dei genitori arrestato

Un giovane di Arezzo è finito in carcere perché ha picchiato e minacciato i genitori, causando loro paura e disagio. La polizia ha arrestato l’uomo dopo aver ricevuto diverse denunce da parte della famiglia, che ha raccontato di essere stata costretta a consegnare soldi e di vivere nel timore costante di ulteriori violenze.

Arezzo, 17 febbraio 2026 – La Polizia di Stato dà esecuzione ad un'o rdinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane resosi autore del reato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei confronti dei genitori conviventi. La Polizia di Stato ha dato esecuzione all'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di un quarantenne italiano per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. In particolare, all'esito di una prima denuncia presentata dai genitori dell'uomo presso gli uffici della Questura di Arezzo, alcuni mesi fa, la Squadra Mobile avviava una approfondita attività d'indagine, su delega della Procura della Repubblica di Arezzo, volta a ricostruire tutta una serie di condotte vessatorie e violente commesse dal nominato in oggetto nei confronti degli anziani genitori conviventi, che avevano portato la coppia in più occasioni ad allertare le forze dell'ordine per richiedere un loro intervento e a ricorrere in alcuni casi alle cure mediche, attivando così la procedura prevista per i reati previsti dal c.