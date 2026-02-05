L' attore e comico genovese Maurizio Lastrico in scena al Geox con Sul Lastrico

L’attore e comico genovese Maurizio Lastrico arriva a Padova con il suo spettacolo “Sul Lastrico”. Venerdì 13 marzo, il Gran Teatro Geox ospiterà una serata speciale, il primo e unico appuntamento della tournée in città. Lastrico, noto per il suo talento comico e la sua capacità di coinvolgere il pubblico, sta portando in scena uno spettacolo che ha già riscosso grande successo in tutta Italia.

Approfondimenti su Maurizio Lastrico

Maurizio Lastrico, attore e comico italiano, ha recentemente condiviso alcuni dettagli sulla sua vita privata, affermando di essere felicemente fidanzato.

