aspirapolveri e cosmetici arrestati due ladri seriali

Durante un controllo sulla strada regionale 71, due uomini di 27 e 41 anni, entrambi di origine rumena e senza fissa dimora, sono stati arrestati. Sono ritenuti responsabili di aver messo a segno diversi furti in negozi tra Toscana e Umbria, tra cui quelli di aspirapolveri e cosmetici. L'operazione ha portato alla loro cattura, chiudendo così una serie di episodi di furto nella zona.

Un posto di blocco sulla strada regionale 71 si è trasformato in un’operazione antirapine che ha portato all’arresto di due cittadini di origine rumena, senza fissa dimora, di 27 e 41 anni, ritenuti responsabili di una serie di furti in esercizi commerciali tra Toscana e Umbria. Il valore complessivo della merce recuperata supera i 4.500 euro. A fermarli sono stati i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cortona, affiancati dalle stazioni di Castiglion Fiorentino e Camucia, impegnati in un servizio di controllo del territorio. Un’autovettura in transito ha attirato l’attenzione delle pattuglie: avviata la procedura di identificazione, è emerso che entrambi gli occupanti erano già noti alle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Lanazione.it

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