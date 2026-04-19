Benevento buco di 4 milioni nei consorzi | crisi pensioni per i lavoratori
A Benevento il Comune si appresta a coprire un debito di oltre 4 milioni di euro nei confronti del Consorzio BN1, un'operazione necessaria per sanare i debiti fuori bilancio. Tuttavia, questa mossa non risolve le difficoltà dei lavoratori coinvolti nei consorzi di gestione dei rifiuti, che continuano a vivere una situazione di incertezza e disagio. La questione evidenzia le tensioni tra le questioni finanziarie e le condizioni dei dipendenti.
Il Comune di Benevento si prepara a coprire i debiti fuori bilancio del Consorzio BN1, una cifra che supera i 4 milioni di euro, ma la risoluzione contabile non ferma il malessere sociale legato ai lavoratori dei consorzi rifiuti. La FP CGIL denuncia un sistema che, mentre cerca di sanare i conti passati, lascia scoperti decine di operatori con lacune contributive che rischiano di compromettere le loro pensioni. Debiti milionari e il vuoto previdenziale dal 2011. La gestione finanziaria del settore rifiuti a Benevento ha raggiunto un punto di rottura. Da un lato, l’amministrazione comunale deve affrontare il riconoscimento di un debito superiore ai 4 milioni di euro per il Consorzio BN1.🔗 Leggi su Ameve.eu
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