Pensioni beffa per milioni di lavoratori | chi dovrà continuare a lavorare e per quanto tempo

Le pensioni cambiano ancora e milioni di lavoratori si trovano ora in una situazione del tutto inaspettata. Ormai è ufficiale. A partire dal 2027 ci vorrà infatti un mese in più di lavoro prima di poter ricevere la pensione. Dall’anno successivo, il 2028, entrerà invece in vigore l’aumento completo di tre mesi per poter raggiungere l’età pensionistica. La novità introdotta dall’INPS. L’INPS si prepara a gestire i nuovi requisiti per l’accesso alla pensione nei prossimi anni, traducendo nelle proprie procedure operative le disposizioni che sono contenute nell’ultima Legge di Bilancio e nel decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sull’Adeguamento dei requisiti pensionistici. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Pensioni, l'asticella si alza ancora: chi dovrà lavorare di più dal 2027Dal 2027, in Italia, i requisiti per accedere alla pensione continueranno a salire, in linea con l'aumento dell'aspettativa di vita.

Pensioni, chi dovrà lavorare ancora di più degli altri con l'aumento dell'età pensionabileL'aumento dell'età pensionabile annunciato dalla manovra 2026 prevede un graduale innalzamento nel corso degli anni, con un mese in più nel 2027 e ulteriori incrementi nel 2028 e successivamente.

