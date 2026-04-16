Immergersi nella natura per ritrovare il benessere | al Parco della Galleana torna il Forest Bathing
Sabato 18 aprile a Piacenza, presso il Parco della Galleana, riprendono le sessioni di Forest Bathing organizzate dalle associazioni La Cura del Bosco, Lilt Piacenza e Piacenza in Blu. L’iniziativa fa parte del progetto “Vivere la Natura, Coltivare la Salute”, che propone percorsi strutturati di benessere in ambienti naturali. Le attività mirano a favorire il contatto con la natura come metodo di miglioramento del benessere psicofisico.
Sabato 18 aprile prendono il via a Piacenza, al Parco della Galleana, le esperienze di Forest Bathing promosse dalle associazioni La Cura del Bosco, Lilt Piacenza e Piacenza in Blu nell’ambito del progetto “Vivere la Natura, Coltivare la Salute – Percorsi strutturati di benessere in ambiente.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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