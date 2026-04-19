Di recente, sui social italiani si è diffuso rapidamente un video tratto dall’ultima puntata del programma “Stanno tutti invitati”. La clip mostra una gag tra i comici Pio e Amedeo e una conduttrice, durante la quale si parla di un piede in modo scherzoso. Il video è stato condiviso da molti utenti, diventando rapidamente virale e attirando l’attenzione anche di audience internazionali, tra cui gli Stati Uniti.

Il panorama social italiano è stato recentemente travolto da un contenuto diventato immediatamente virale, estratto dall’ultima puntata del programma “ Stanno tutti invitati “. Protagonisti della scena sono l’iconica Belén Rodríguez e il duo comico composto da Pio e Amedeo, i quali hanno dato vita a un momento di puro intrattenimento destinato a far discutere. Al centro del video c’è la bizzarra e ironica riproposizione di una scena riguardante un piede, un chiaro riferimento estetico e narrativo che richiama le atmosfere dei video musicali di Samurai Jay, già ampiamente commentati e parodiati sul web. HOMBRE BEBE DEL PIE DE BELEN RODRIGUEZ EN TV ESCENA COMICA QUE DESATA RISAS Y REACCIONES EN TODO EL MUNDO ¡SIGUE @ULTIMAHORAENX Y VISITA EL PERFIL PARA MÁS! DEJA UNA RESPUESTA, GRACIAS.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Belen, Pio e Amedeo diventano virali: la gag del piede diventa un caso mondiale (e gli USA ci ridono dietro)

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