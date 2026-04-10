Pio e Amedeo e la gag sulle auto rubate | risate a gogò tra gli invitati con ' Cosa resterà di quest' Audi 80'

Pio e Amedeo hanno partecipato a un evento dedicato ai loro 25 anni di carriera, che si è svolto in un teatro di Foggia. Durante la serata, i due comici hanno raccontato una gag sulle auto rubate, intitolata

‘Siete tutti invitati’, l'evento con cu Pio e Amedeo stanno festeggiando i 25 anni di carriera, dall'esordio in un teatro di Foggia alla regia di un film al Cinema, sta riscuotendo un successo di pubblico e di apprezzamenti trasversali.Anche nel corso della seconda delle tre puntate andate in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Stanno tutti invitati: la location dello show con Pio e AmedeoStanno tutti invitati: qual è la location dello show con Pio e Amedeo, dove è stato registrato Qual è la location di Stanno tutti invitati, lo show...

Stanno tutti invitati, stasera lo show di Pio e Amedeo su Canale 5: gli ospitiQuesta sera va in onda su canale 5 lo show Stanno tutti invitati: diversi gli ospiti che scherzeranno con Pio e Amedeo che festeggeranno i 25 anni di...

Temi più discussi: Pio e Amedeo - Stanno tutti invitati: Waiting for... la prima puntata Video; Pio e Amedeo, con Stanno tutti invitati si ride. Ma il loro show è un grande déjà-vu; Stanno tutti invitati, gli ospiti della prima puntata del nuovo show di Pio e Amedeo; La storia dell'amicizia di Pio e Amedeo: da Foggia al successo, 25 anni di carriera per il duo.

Pio e Amedeo, scaletta Stanno Tutti Invitati: ospiti e anticipazioni della seconda puntataStanno tutti invitati torna stasera in tv, giovedì 9 aprile, in prima serata su Canale 5. Pio e Amedeo festeggiano i primi 25 anni della loro carriera. Tre serate alla ... ilmessaggero.it

La festa di Pio e Amedeo continua: su Canale 5 la seconda puntata di Stanno tutti invitatiP roseguono su Canale 5 i festeggiamenti per i 25 anni di carriera di Pio e Amedeo con il loro show comico Stanno tutti invitati. Reduci dal successo del loro ultimo film Oi Vita Mia, la coppia puglie ... iodonna.it

Flop per Pio e Amedeo che vengono doppiati da Rai 1 con un super Claudio Bisio https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/su-rai-1-uno-sbirro-in-appennino-fa-il-pieno-di-ascolti-e-schiaccia-pio-e-amedeo - facebook.com facebook

! La fiction con Claudio Bisio batte lo show di Pio e Amedeo #UnoSbirroInAppennino stravince col 24% e più di 4 milioni su Rai1. Su Canale5 #StannoTuttiInvitati scende al 17% e 2.2 mln, con ospiti Amadeus, D’Alessio e videomessaggio di D x.com