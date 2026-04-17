Nell’ultima puntata del programma andato in onda il 16 aprile 2026, Pio e Amedeo hanno rivolto alcune domande a Belen riguardo alla vicenda tra l’ex marito e un’altra donna. Durante l’intervista, i due comici hanno insistito sul fatto che molte persone conoscono già la verità, spingendo la showgirl a rispondere alle loro provocazioni. La discussione ha attirato l’attenzione dei presenti in studio e dei telespettatori.

Nell’ultima puntata di Stanno tutti invitati, andata in onda ieri 16 aprile 2026, Pio e Amedeo hanno ospitato Belen Rodriguez e l’hanno un po’ incalzata sui capitoli più chiacchierati della sua vita sentimentale, concentrandosi soprattutto sul rapporto con l’ex marito Stefano De Martino e il suo presunto tradimento con Alessia Marcuzzi. Durante la trasmissione, Belen ha confermato di essere attualmente single – “per la prima volta in vent’anni” – e ha fatto capire che attualmente i rapporti con De Martino sono amichevoli, sicuramente più distesi rispetto a tre anni fa: “Lo vedo sempre ad Affari Tuoi”, ha dichiarato. Quando il discorso è scivolato sulla possibilità di una sua partecipazione a Sanremo 2027, qualora il conduttore dovesse invitarla, Belen si è detta disponibile: “Se mi invita ci vado”.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Dai, lo sanno tutti”: Pio e Amedeo incalzano Belen sul caso De Martino–Marcuzzi: la sua reazione in tv

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