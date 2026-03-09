Torre Faro | rogo all’alba scuola chiusa e indagini in corso

All’alba, un incendio ha interessato la scuola di Torre Faro, portando alla sua immediata chiusura. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che stanno ancora lavorando per domare le fiamme e accertare le cause dell’incendio. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto e garantire la sicurezza della zona.

Un rogo ha colpito all’alba la scuola di Torre Faro, costringendo alla chiusura immediata dell’istituto. Le lezioni sono sospese in attesa degli esiti delle verifiche tecniche sui danni e sulle cause dell’accaduto. Il fuoco è scoppiato nei primi minuti della mattinata del 9 marzo 2026, proprio mentre il sole iniziava a sorgere su questo borgo della provincia messinese. L’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato, ma l’entità del danno materiale resta al momento sconosciuta. La polizia locale ha già isolato la zona per permettere le indagini necessarie. Nessuna vittima umana è stata segnalata nelle fonti disponibili. La risposta operativa sul territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torre Faro: rogo all’alba, scuola chiusa e indagini in corso Articoli correlati Incendio all’alba a Torre Faro: scuola chiusa, verifiche in corsoLe lezioni sospese fino a nuovo avviso per consentire accertamenti dopo il rogo che ha interessato la struttura educativa. Lavori in corso a Torre Faro, la proposta: "Chiudere via Palazzo e dirottare tutto su via Circuito"Salvatore Arena, residente a Torre Faro in merito ai lavori in corso al villaggio lancia una proposta: “Via Palazzo, vista l’impossibilità di... Una raccolta di contenuti su Torre Faro Argomenti discussi: Il Quartiere del Ponte lo vuole la Lega ma il gruppo Genovese dice no sul nome, verso le elezioni 2026. Messina: incendio in una scuola di Torre Faro. Lezioni sospese e verifiche in corsoUn incendio è divampato all'alba nella scuola del villaggio Torre Faro, a Messina, costringendo alla sospensione immediata delle lezioni. meridionews.it Fiamme nella scuola di Torre Faro, lezioni sospeseArea transennata per i rilievi: incerta la durata della chiusura per gli studenti da Tempostretto.it ... msn.com